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В Тюменской области первый купольный отель откроют в октябре

Экономика, 12:02 21 сентября 2023

предоставлено Егором Ефимовым | Фото: предоставлено Егором Ефимовым

Первый купольный отель откроют в Тюменской области на берегу ялуторовского озера Сингуль в октябре. Работы по монтажу трех разноформатных сфер на территории экопарка "Турист" близятся к завершению.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил предприниматель, владелец экопарка Егор Ефимов.

"Идея создания такой формы отдыха пришла с повышением спросом на глэмпинги, отдых в живописных местах и в связи с развитием внутреннего туризма. Мы вместе с командой единомышленников решили запустить новый проект - единый маршрут, в который войдут Ялуторовский острог, музей Декабристов и наш купольный отель", - рассказал Егор.

На берегу озера Сингуль установлены две сферы премиум-класса вместимостью до пяти гостей и большая сфера для проведения событий, торжеств, мероприятий. Ей, кстати, дали название "Сингуль".

Монтажом конструкций для отдыха занимаются мастера из Ярославля. В их портфолио есть подобные проекты в горах Сочи, на Байкале, Дагестане, Алтае. Работы выполнены на 90 %. Ведется отделка. Для гостей создают максимально комфортные условия на весь год, вне сезона. Пол в домиках подогревается. Установлена система кондиционирования с полным климат-контролем.

предоставлено Егором Ефимовым | Фото: предоставлено Егором Ефимовым

По словам предпринимателя Егора Ефимова, отделка будет выполнена лучшими материалами, экологически чистыми.

"Сферы будут уровня пятизвездочного отеля. Но мы сделаем цены обычного тюменского глэмпинга", - обещает он.

Общий объем средств, вложенных в реализацию первого купольного отеля в Тюменской области, составил более 12 млн рублей. При этом 70 % от общей суммы - поддержка департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# Егор Ефимов , отель , Ялуторовск

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