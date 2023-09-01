Тюменская область вошла в пятерку лидеров по вовлеченности населения в малый бизнес

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область находится в топ-5 по вовлеченности населения в малый бизнес. Это показывает исследование РИА "Рейтинг" на основе данных официальной статистики.

В регионе доля занятых в малом и среднем бизнесе на июль 2023 года от общей численности, занятых в экономике, составляет 47,9 %. Создано более 348 тыс. рабочих мест. Прирост численности, занятых в МСП за год, составил более 10 %. Доля занятых в этом секторе экономики от общероссийской численности – 1,16 %.

Согласно рейтингу, лидерами по вовлеченности населения в МСП являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса работает более 50 % общей численности занятых в экономике. В сумме на их долю приходится 25 % от общероссийского числа занятых в данной сфере.

Всего у шестнадцати регионов доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике находится в диапазоне от 40 % до 50 %.

В Тюменской области действует ряд программ, направленных на развитие и поддержку субъектов МСП. Второй год проводится конкурс по предоставлению грантов молодым и социальным предпринимателям.

"Гранты для молодых предпринимателей и социальных предпринимателей – вид поддержки, который появился в регионе в 2022 году. В этом году 9 миллионов рублей по итогам первого конкурса уже получили 20 предпринимателей. По итогам второго конкурса, как минимум, шестьдесят предпринимателей Тюменской области смогут воспользоваться грантом в пятьсот тысяч рублей на развитие своих проектов", - рассказал директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.