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В Тюменской области предприятия общественного питания заработали 21,5 млрд рублей

Экономика, 17:45 19 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21,5 млрд рублей составил оборот общественного питания в Тюменской области за семь месяцев 2023 года. Только в июле представители отрасли заработали 3,1 млрд рублей, это на 9,3 % больше, чем годом ранее, сообщает департамент экономики Тюменской области со ссылкой на данные Росстата.

В ведомстве подсчитали, что если распределить общую сумму оборота на всех жителей региона, то получится, что в кафе и ресторанах каждый оставил 13,4 тыс. рублей.

Вместе с тем размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты одного работника отрасли питания и гостиничного дела в июне 2023 года увеличился более чем на 24 %.

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# зарплаты , общественное питание

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