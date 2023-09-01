В Тюменской области предприятия общественного питания заработали 21,5 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21,5 млрд рублей составил оборот общественного питания в Тюменской области за семь месяцев 2023 года. Только в июле представители отрасли заработали 3,1 млрд рублей, это на 9,3 % больше, чем годом ранее, сообщает департамент экономики Тюменской области со ссылкой на данные Росстата.

В ведомстве подсчитали, что если распределить общую сумму оборота на всех жителей региона, то получится, что в кафе и ресторанах каждый оставил 13,4 тыс. рублей.

Вместе с тем размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты одного работника отрасли питания и гостиничного дела в июне 2023 года увеличился более чем на 24 %.