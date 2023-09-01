На TNF обсудили проблемы кадрового дефицита в нефтегазовой отрасли

| Фото: ТАСС | Фото: ТАСС

Новые подходы в управлении человеческим капиталом обсудили директора по развитию промышленных компаний, ректоры и проректоры передовых инженерных вузов, а также производители нефтегазового оборудования на одном из ключевых мероприятий форума HR-Саммит TNF. Кроме того, участникам и гостям мероприятия были презентованы успешные кейсы для преодоления кадрового голода, сообщает пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023.

| Фото: ТАСС | Фото: ТАСС

Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занимают второе место по занятости работников нефтегазовой отрасли. На первом месте – Башкортостан, а замыкает тройку лидеров Москва. Такие данные привела Директор аналитического направления "Апрайт" Екатерина Сподина.

Эксперты саммита обсудили возможности устранения образовавшегося в стране дефицита кадров, в том числе и в нефтегазовом секторе. Они отметили необходимость более тесного взаимодействия бизнеса и образования. Подобный опыт успешно реализован компанией ПАО "Газпром нефть".

"У нас уже есть проект "Лига колледжей" для специалистов цифровизации в нефтегазовой отрасли. Сейчас эти программы отрабатываются нашими коллегами в университетах и колледжах. Мы также начали формировать программы для преподавателей и административного персонала колледжей", – сказала начальник департамента по работе с персоналом и организационному развитию, блок разведки и добычи ПАО "Газпром нефть" Галина Голощапова.

Во время панельной дискуссии саммита "Потенциал рынка труда. Новая реальность" участники описали портрет идеального для современных условий соискателя. Как отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук во пресс-подхода по итогам сессии, сейчас востребован специалист, который быстро встроится в корпоративную культуру и будет готов к постоянным изменениям.

По словам ректора ТюмГУ, университет тоже испытывает проблему кадров, поэтому для вуза это тоже вызов. "Для специалистов, которые давно уже были на рынке, например, мы открыли новую магистерскую программу совместно с Ямало-Ненецким автономным округом и "Газпром Нефтью". Специалисты нужны и в новых областях, и в старых, появляются мультифункциональные профессии", – сообщил Романчук.

Для устранения кадрового голода необходимо использовать скрытые резервы и больше привлекать молодых специалистов, считает заместитель генерального директора по обучению Федерального Центра Компетенций в сфере производительности труда, руководитель департамента "Академия производительности" Ирина Жук.

"Дефицит есть и будет, порядка 9 % вакансий никогда не будут закрыты. У каждой компании есть скрытые резервы. Одно направление – искать новых людей, увеличивать штат, второе направление – искать скрытые резервы, повышать эффективность и отдачу от тех сотрудников, которые работают. Если к тебе не идут студенты – ты ничего не стоишь на рынке, у тебя нет завтрашнего дня. То, что мы вкладываемся в студентов, – залог выживаемости компании. Не пойдут студенты – не будет долгосрочной перспективы эффективности", – объяснила она.

Еще одна проблема – удержать сотрудника. По мнению экспертов, работодатели должны больше уделять внимание повышению интеллектуального потенциала специалиста, а также учитывать его личные запросы.

"Сейчас кандидатам интересно там, где могут предложить баланс, гибридные условия труда. Тренд – снижение зависимости от работодателя. Многие параллельно делают карьеру, ищут возможности подработки, самореализации, монетизации своего хобби", – сказала директор по персоналу ООО "Топ Лубрикантс" бренда Lemarc Инга Корзо.