Сбер и администрация Тобольска объединят усилия для увеличения туристического потока в город

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбер и администрация Тобольска подписали соглашение о сотрудничестве с целью увеличения туристического потока в город. Подписи под документом поставили глава города Тобольска Максим Афанасьев и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

Цель соглашения — развитие сотрудничества для улучшения инвестиционной привлекательности Тобольска и реализация инфраструктурных проектов, предусмотренных туристическим мастер-планом города.

Стороны договорились продвигать Тобольск на региональном и федеральном уровнях, сохранять и популяризировать объекты культурного наследия, создавать новые и модернизировать действующие досугово-развлекательные объекты, общественные пространства, объекты общественного питания, а также создавать условия для развития малого и среднего предпринимательства.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Тобольск — один из старейших городов Сибири и настоящий музей под открытым небом. Почти каждое здание здесь имеет историческую и культурную ценность, и мы гордимся, что Сбер будет причастен к развитию туристического и инвестиционного потенциала города. Совместная работа будет направлена на развитие внутреннего и въездного туризма, создание новой туристической инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, а также цифровизацию отрасли. Для достижения поставленных целей планируем внедрять технологичные решения Сбера, в том числе с применением искусственного интеллекта".

Максим Афанасьев, глава города Тобольска: "Мы работаем на укрепление потенциала всей области и рассчитываем на то, что успешные инвестиционные проекты Сбербанка будут реализовываться и в Тобольске. Мы сегодня готовы к работе со всеми нефинансовыми сервисами Сбера. Для нас сейчас важно продвижение туристического и инвестиционного потенциала города через мастер-план туристического каркаса. Такое же значение мы придаем и образовательным программам для школьников, молодежи и для профессиональной подготовки и переподготовки. Привлечение молодежи, удержание квалифицированных кадров – это один из вызовов, на которые мы должны своевременно реагировать".

После подписания соглашения руководители посетили стенд Сбера на Тюменском нефтегазовом форуме, где глава Тобольска Максим Афанасьев ознакомился с представленными цифровыми нефинансовыми решениями.

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