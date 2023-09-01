Тюменская разработка признана лучшим цифровым проектом года на TNF

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разработка "Глушение скважин с применением программно-аппаратного комплекса" тюменской компании "ИнТех" признана лучшим цифровым проектом года на первом конкурсе "Нефть 4.0" TNF. По оценке экспертов - это революционное решение, аналогов которому нет в мире, а запрос огромен.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель ООО "ИнТех" Андрей Коротченко, идея почерпнута из учебников.

"Она была изложена в виде гипотезы, что желательно было бы глушить скважины вот таким методом. Мы уже много лет развиваемся в этом направлении. Именно благодаря поддержке Минпромторга удалось создать комплексное решение, и это ещё не конец, там есть ещё куда развиваться", - подчеркнул руководитель.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Опытно-промысловые испытания комплекса уже прошли. Применять его будут на объектах федеральной нефтегазовой компании. Оборудование и интеллектуальная начинка собрано из отечественных решений, комплектующих и оборудования.

На конкурс, учрежденный оргкомитетом Промышленно-энергетического форума TNF в партнёрстве с группой компаний "Цифра" и "Цифровой индустриальной платформой", было заявлено 39 сильнейших проектов.

В номинации "Промышленная автоматизация" победителем стал комплексный проект "Цифровое месторождение" ООО "Тюменский Институт Нефти и Газа". Система реализована на Западно-Малобалыкском месторождении компании "КанБайкал".

"Его отличительная особенность — эффективное применение алгоритмов передовых нейросетевых технологий и средств управления добывающим и нагнетательным фондом скважин. Решены главные задачи - увеличение добычи нефти на 10 процентов, а себестоимость сокращена на 15. Также оптимизировано принятие решений", - отметил представитель команды разработчика.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По мнению эксперта в сырьевой промышленности партнера в "Яков и Партнеры" Олега Назарова, из решений, кейсы которых были представлены в финале, можно скомпоновать полноценный каталог уникальных и импортозамещающих.

"Не осталось ни одной сферы нефтегазовой жизни, которая бы ни была покрыта какими-то цифровыми инструментами, продуктами. Прошло пять лет с момента как началась новая эра и следующим шагом должно стать совершенствование представленных на TNF замечательных проектов", - резюмировал эксперт.

Отметим, что в числе победителей также цифровые продукты команд СИБУРа, "ЗапСибНефтехима", "Газпромнефть-Автоматизации" и других компаний из России и Узбекистана.

Оксана Корнеенкова