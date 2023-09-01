На TNF-2023 "Газпром нефть" объявила о создании культурного центра в Ноябрьске

предоставлено организаторами TNF предоставлено организаторами TNF

Совместно с правительством ЯНАО и муниципалитетом компания "Газпром нефть" построит культурный центр в городе Ноябрьске. Об этом на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 рассказал заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям компании Александр Дыбаль.

"Мы давно понимали, что нужно построить культурный центр в Ноябрьске. Многие годы люди ездили в другие города, чтобы попасть на спектакль или концерт. И вот с мэром Ноябрьска и губернатором ЯНАО пришли к выводу, что в городе должно появиться такое место с концертным залом, который позволит принимать на сцене и поп-музыкантов, и исполнителей классической музыки, и спектакли. Это будет наш совместный проект", – отметил Александр Дыбаль на дискуссионной сессии TNF "Бизнес и территории: оптимальные модели социального инвестирования".

Города ХМАО и ЯНАО являются ключевыми для компании, поэтому здесь реализуются масштабные проекты по созданию социальной инфраструктуры, подчеркнул спикер Все социальные инвестиции "Газпром нефти" объединены в программу "Родные города".

Ирина Иванова