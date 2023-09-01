Проект "Самбо в школу" запустили в Заводоуковске

| Фото: группа "Департамент спорта Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Департамент спорта Тюменской области" ВКонтакте

Секция по самбо открылась на базе четвертой общеобразовательной школы Заводоуковского городского округа в рамках федерального проекта "Самбо в школу". Сформированы три группы, в них в общей сложности занимаются 87 человек.

Специально для проведения занятий школу оборудовали необходимым инвентарем — татами, предоставленным центром подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо". Тренировки для каждой из них проходят раз в неделю, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Занятия самбо помогут повысить выносливость, гибкость и координацию движений у детей, будут способствовать развитию самодисциплины и уверенности в себе, а также разнообразят внеурочную деятельность.