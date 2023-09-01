Тюменский "Рубин" сыграет с командой "Сокол" в Красноярске

| Фото: группа ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: группа ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский ХК "Рубин" сыграет с соперником по полуфиналу прошлого плей-офф ВХЛ в рамках Olimpbet ВХЛ в Красноярске 24 сентября. В прошлую игру красноярский "Сокол" в серии до четырех побед выиграл со счетом 4-1, вышел в финал и взял серебро.

26 сентября тюменский клуб будет в Норильске играть с местным одноименным клубом.

В нынешнем сезоне тюменцы опережают соперников по заработанным очкам. "Рубин" получил 11 очков за восемь поединков, половина которых закончились победой. Примечательно, что в прошедшей домашней серии итог трех матчей определили буллиты, один – овертайм. Во Дворце спорта клуб дважды уступил и дважды праздновал победу, сообщает "Вслух.ру".

"Мы набирали очки в каждой встрече. А это значит, что парни бились до конца. Молодцы, уважение им большое. Видно, что есть характер. Другой момент — думаю, мы могли сыграть проще", - прокомментировал главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.

Напомним, что регулярный чемпионат продлится до 18 февраля. Каждому из 29 клубов предстоит сыграть 56 матчей.