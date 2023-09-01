В Тюмени стартовали соревнования по экстремальной робототехнике

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Соревнования по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень" стартовали в ТЦ "Вояж" 23 сентября. За победу посоревнуются 25 команд, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

В этом году полигон покоряют 13 команд из Тюмени, три команды из Заводоуковска, участники из Омутинского и Ярково, а также пять команд из ЯНАО. Для ребят сделали две номинации: "Искатели" и "Экстремалы".

"Кубок РТК за годы проведения собрал в Тюмени целое сообщество инженеров-энтузиастов разного возраста. Мы видим, как растет мастерство участников, как усложняются конструкции роботов, как рождаются новые решения прямо на полигоне. Желаю всем удачных заездов! И помните, что вне зависимости от результатов вы уже победители, так как нашли время и силы, чтобы подготовиться к соревнованиям и показать свои навыки", - сказал на открытии директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Кроме призовых мест в каждой из номинаций, один участник получит спецприз — умное устройство со встроенными ассистентами внутри.

Турнир будет идти два дня в ТЦ "Вояж" на 3 этаже. Также ведется прямая трансляция в группе во ВКонтакте.