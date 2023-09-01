18 тюменских дзюдоистов выступят на чемпионате России в Кемерове

| Фото: группа "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" ВКонтакте | Фото: группа "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" ВКонтакте

18 спортсменов центра "Тюмень-дзюдо" выступят на чемпионате России по дзюдо среди мужчин и женщин в Кемерове с 27 сентября по 1 октября. В личном и командном зачете будут соревноваться 500 дзюдоистов из 66 регионов страны.

27 сентября на арену выйдут мужчины весом 60 кг, женщины до 78 и больше. 28 сентября состоятся состязания среди мужчин в весовой категории до 66 и 73 кг, среди женщин — до 63 и 70 кг.

29 сентября мужчины посоревнуются в весе до 81 и 90 кг, а женщины — до 57 кг. На 30 сентября запланированы соревнования среди мужчин до 100 кг и больше, среди женщин — до 48 и до 52 кг. 1 октября определят лучших в командных соревнованиях.

За результатами и онлайн-трансляцией можно будет следить на сайте Федерации дзюдо России, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.