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В Тюменской области из аварийного жилья переселили 8 тыс. 854 человека за пять лет

Экономика, 14:58 26 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 854 человека переселили из аварийного жилья в Тюменской области за пять лет. На момент старта программы в 377 домах общей площадью 145,41 тыс. кв. м проживали 9 тыс. 6 человек, сообщает Главное управление строительства региона.

В 2023 году в рамках программы в регионе расселено 142,38 тыс. кв. м аварийного жилья - 98 %, а тюменцы переехали в новые квартиры. До конца года программа расселения будет реализована полностью.

Отметим, что Тюменская область - один из трёх регионов Уральского федерального округа, которые на 2 года раньше плановых сроков завершают программы расселения. Идёт формирование региональной программы расселения аварийного фонда, выявленного до 1 января 2022 года.

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда" стартовал в 2019 году. В него включили все многоквартирные дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

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# ветхое и аварийное жилье , расселение граждан

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