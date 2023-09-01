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Мужчина, пострадавший во время хлопка газа в Тюмени, находится в состоянии средней тяжести

Происшествия, 10:12 28 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Состояние мужчины, пострадавшего во время хлопка газа в Тюмени в ночь с 27 на 28 сентября, врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"Пациент переведён в ОКБ 1. В настоящее время находится в профильном отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь. Состояние: средней степени тяжести", - прокомментировали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Остальные жильцы многоквартирного дома, где произошло ЧП, находятся в пункте временного размещения. Прокурор региона Владислав Московских взял на контроль ход проверки по факту происшествия.

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