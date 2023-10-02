70 местных производителей представят свои экспозиции на выставке "Тюменская марка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

70 тюменских производителей товаров и услуг представят свои экспозиции на выставке "Тюменская марка". Всего же, по данным организаторов, было подано более 100 заявок.

"Мы видим большой интерес предпринимательского сообщества к проекту, - рассказала исполняющая обязанности директора департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени Ирина Коростелева. - Более половины заявителей впервые принимают участие в выставке. У них будет возможность поучаствовать в образовательных мероприятиях, где они смогут познакомиться друг с другом, встретиться с российским бизнес-тренером Максимом Поташевым. А посетители выставки могут выиграть различные призы, от организаторов "Тюменской марки" и администрации Тюмени".

На выставку "Тюменская марка" приглашены предприниматели из Республики Беларусь. Впервые бизнесмены из Белоруссии принимали участие в выставке "Тюменская марка" в 2007 году.

Напомним, что выставка "Тюменская марка" пройдёт 20 и 21 октября в Выставочном зале по адресу ул. Севастопольская, 12.