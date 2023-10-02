Производительность труда повысили 80 предприятий Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производительность труда повысили 80 предприятий Тюменской области в 2023 году. Поддержку в этом направлении им оказали эксперты Технопарка, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

На данный момент все квоты между производственными предприятиями распределены. Но уже формируется перечень компаний-претендентов на 2024 год.

Командам, которые заинтересованы в улучшении производственных процессов, и хотят узнать, какие инструменты поддержки существуют, специалисты Тюменского технопарка готовы оказать консультационную помощь.

Всю необходимую информацию об услугах Регионального центра инжиниринга Тюменского технопарка можно получить по телефону +7 (3452) 534-000 (доб. 1082, 1028), Регионального центра компетенций - по телефону +7-982-770-90-80.

Коснультирование оказывается в рамках национальных проектов "Производительность труда" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".