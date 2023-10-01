113 тысяч рублей составляет средняя зарплата врачей в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

113 тыс. рублей составил размер средней заработной платы врачей в Тюменской области в первом полугодии 2023 г. Это третий результат по Уральскому федеральному округу. Больший только на Ямале – 253 тыс. рублей и в Югре – 163 тыс. рублей.

В Свердловской области средняя зарплата чуть превысила 100 тыс. рублей, в Челябинской – почти на 7 тыс. рублей меньше, а в Курганской – на 17 тыс. рублей.

По последним данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в сфере здравоохранения и социальных услугах открыто более 1,7 тыс. вакансий, отмечает Вслух.ру.