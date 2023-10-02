Сельский магазин открыла предприниматель в Аромашево
Магазин открыла предприниматель в Аромашево. Ранее торговую точку закрыл предыдущий ее владелец. Светлана Спирягина решила занять освободившуюся нишу. Для покупки здания, оборудования и участка под ним она оформила займ в Фонде микрофинансирования Тюменской области.
По информации регионального инвестагентства, средства выделены по программе для начинающего бизнеса "Лёгкий старт" под 8,5 % годовых на три года с отсрочкой на полгода по оплате основного долга.
Получить финансирование на старте могут предприниматели, срок регистрации которых не превышает два года.
Финансирование реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".