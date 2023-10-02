Сельский магазин открыла предприниматель в Аромашево

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Магазин открыла предприниматель в Аромашево. Ранее торговую точку закрыл предыдущий ее владелец. Светлана Спирягина решила занять освободившуюся нишу. Для покупки здания, оборудования и участка под ним она оформила займ в Фонде микрофинансирования Тюменской области.

По информации регионального инвестагентства, средства выделены по программе для начинающего бизнеса "Лёгкий старт" под 8,5 % годовых на три года с отсрочкой на полгода по оплате основного долга.

Получить финансирование на старте могут предприниматели, срок регистрации которых не превышает два года.

Финансирование реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".