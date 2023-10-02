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В Тюменской области стартовал второй этап исследования ЛПХ

Экономика, 17:45 02 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй этап обследования сельхоздеятельности личных подсобных хозяйств стартовал в Тюменской области, Югре и на Ямале. В нем примут участие 1 тыс. 600 подворий юга региона и 1 тыс. 844 – автономных округов, сообщает Тюменьстат.

На основе полученных данных формируется информация о состоянии сельхозпроизводства, объемах реализации сельхозпродукции, посевных площадях и валовом сборе культур.

Опрос проводится интервьюерами при наличии служебного удостоверения. Все полученные сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

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# АПК , личные подсобные хозяйства , опрос , Тюменьстат

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