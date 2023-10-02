В Тюменской области стартовал второй этап исследования ЛПХ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй этап обследования сельхоздеятельности личных подсобных хозяйств стартовал в Тюменской области, Югре и на Ямале. В нем примут участие 1 тыс. 600 подворий юга региона и 1 тыс. 844 – автономных округов, сообщает Тюменьстат.

На основе полученных данных формируется информация о состоянии сельхозпроизводства, объемах реализации сельхозпродукции, посевных площадях и валовом сборе культур.

Опрос проводится интервьюерами при наличии служебного удостоверения. Все полученные сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.