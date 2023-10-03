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Тюменцы могут уплатить налоги из дома с терминала почтальона

Экономика, 18:32 03 октября 2023

Почта России | Фото: Почта России

Уплатить налоги из дома с терминала почтальона могут жители Тюменской области. У сотрудников Почты России 262 таких гаджетов. Деньги поступают на счёт налоговой службы в режиме реального времени. В подтверждение оплаты выдается кассовый чек, сообщает УФПС России по Тюменской области.

"Наличие развитой сети почтовых отделений позволяет повысить доступность государственных платежей даже в самых отдалённых населённых пунктах региона", – подчеркнул директор управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергей Симайченков.

Налогоплательщикам региона разослали более 170 тыс. уведомлений заказными письмами. Если получателя в момент доставки не оказалось дома, почтальон оставит извещение. По нему можно самостоятельно забрать налоговое уведомление в отделении по месту жительства. Такие письма хранятся там в течение 30 календарных дней.

Отметим, что жители Тюменской области уплатят 3,3 млрд рублей имущественных налогов за 2022 год. Сделать это надо до 1 декабря.

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# налоги , Почта России

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