Новые комплекты шифрованной связи передали тюменским бойцам на передовую

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые комплекты шифрованной связи передали бойцам на передовую из Тюменской области. Помимо обычных ручных и автомобильных станций в партию оборудования добавили рации с авиационным диапазоном, что позволит взаимодействовать с вертолетами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что партию сложного и ценного оборудования сформировали и отправили по просьбе командиров подразделений, где служат тюменцы.

"Передаем 30 дронов разных типов. Среди них – "ночные охотники" с тепловизором, дроны-разведчики, дроны-корректировщики для артиллеристов, штурмовые БПЛА с возможностью сброса гранат и ударные FPV-дроны. В помощь саперам – высокочувствительные тактические металлоискатели, которые могут находить мины на большой глубине, а также в воде вблизи берега. В комплекте с ними - диэлектрические щупы. С их помощью наши ребята избегают подрыва мин-ловушек", - сообщил глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что правительство Тюменской области продолжит оказывать всю необходимую помощь воинским подразделениям, закупать и поставлять дополнительное снаряжение и оборудование. "А здесь, в области, мы будем и дальше поддерживать семьи бойцов", - добавил он.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.