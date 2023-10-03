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Более 22 тыс. тонн овощей собрали аграрии Тюменской области

Экономика, 19:44 03 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 тыс. 720 тонн овощей собрали аграрии Тюменской области на 3 октября. Всего убрано овощей с 517 га полей.

Это более 9 тыс. тонн капусты, около 5,8 тыс. тонн свеклы, а также порядка 6 тыс. тонн моркови.

Также аграриями собрано более 193 тыс. тонн картофеля с 7 тыс. га полей, сообщает инфоцентр правительства региона.

Обмолочено 601 тыс. га полей зерновых и зернобобовых культур.

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