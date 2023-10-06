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Ветеранам труда в Тюмени вручили подарки от депутата Госдумы Александра Ремезкова

Политика, 17:34 06 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

Подарки и поздравления с Днем пожилого человека от депутата Госдумы от Тюменской области Александра Ремезкова его региональные помощники передали ветеранам труда в Тюмени.

Подшефным пенсионерам, которым активисты регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" в Тюменской области постоянно помогают в решении бытовых и житейских проблем, от депутата Ремезкова передали продуктовые наборы с мясными деликатесами, вкусными конфетами и печеньем, свежими фруктами.

"Справедливая Россия – За правду" постоянно выступает с законодательными инициативами о дополнительной социальной поддержке пожилых людей. Мы добиваемся и будем добиваться того, чтобы выход на пенсию не означал переход за черту бедности, чтобы во всех регионах у граждан России была обеспеченная старость. Как и мои коллеги-депутаты, адресной поддержкой пенсионеров и ветеранов в своих избирательных округах я стараюсь внести личный вклад в эту большую работу", - подчеркнул Александр Ремезков.

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# Александр Ремезков , День пожилого человека

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