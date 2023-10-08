За восемь месяцев жители Тюменской области потратили более 356 миллиардов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В среднем более 27 тыс. в месяц потратил житель Тюменской области с января по август 2023 года по данным регионального Росстата. Отмечается, что Тюменская область лидирует в УФО по динамике розничной торговли.

Всего с января по август жители Тюменской области потратили 356 млрд 661,9 млн рублей. Основная часть расходов тюменцев приходится на непродовольственные товары.

Прирост оборота розничной торговли за восемь месяцев составил 15%. По итогам августа Тюменская область в абсолютных лидерах УФО, общий чек в регионе за год вырос на 24,6%.

Хотя средние цены на товары и услуги по сравнению с декабрем увеличились на 0,6%, ниже значение только в ХМАО-Югре (0,1%). В России прирост на 3,7%, пишет Вслух.ру