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10 берез и осину незаконно спилил житель Ишимского района

Происшествия, 14:58 09 октября 2023

МО МВД России "Тобольский" (архив) | Фото: МО МВД России "Тобольский" (архив)

10 берез и осину незаконно спилил 42-летний житель деревни Первотроицк Ишимского района. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, сотрудники Госавтоинспекции на маршруте патрулирования обратили внимание на трактор с прицепом, который перевозил древесину. Полицейские остановили транспорт для проверки. Мужчина не смог предоставить разрешительные документы на вырубку леса. Он признался, что деревья с помощью бензопилы спилил в лесу неподалеку.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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