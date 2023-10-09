Обновленный состав думы и глава города продолжат конструктивное взаимодействие на благо Тюмени, уверен Александр Моор

| Фото: телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

Обновленный состав думы и глава города продолжат конструктивное взаимодействие на благо Тюмени и тюменцев. Такое мнение выразил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

9 октября состоялось первое заседание Тюменской городской думы восьмого созыва. Депутаты выбрали нового председателя — большинство голосов получила Светлана Иванова, и главу города — свой пост сохранил Руслан Кухарук.

"Тюмень — ключевой муниципалитет нашего региона. Здесь проживает более половины населения области. Столицу ждет реализация масштабных проектов. Среди них — создание крупнейшего в стране промышленного технопарка ДСК-500 и возведение в рамках нацпроекта "Наука и университеты" межвузовского кампуса. Для развития города требуются слаженная командная работа, профессиональное обсуждение возникающих вопросов и грамотные решения. В таком ключе городская дума и администрация Тюмени сотрудничают уже много лет", — написал Александр Моор.