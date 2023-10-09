Главу Тюмени и председателя гордумы избрали городские депутаты VIII созыва

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Председателя Тюменской городской думы избрали депутаты восьмого созыва в ходе первого заседания 9 октября. Тайным голосованием 28 из 36 депутатов поддержали кандидатуру Светланы Ивановой. Отметим, ее единственным конкурентом был депутат Тюменской городской думы Алексей Чирков, набравший семь голосов. Ранее Светлана Иванова в течение восьми лет возглавляла администрацию Тюменского района.

Также народные избранники определились с кандидатурой на должность главы Тюмени. Все 36 депутатов тайным голосованием поддержали Руслана Кухарка, его единственным конкурентом был заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев. Руслан Кухарук впервые был единогласно избран на пост главы города в 2018 году.

Участие в первом заседании городской думы нового созыва приняли губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Губернатор подчеркнул, что от динамики развития Тюмени во многом зависят показатели Тюменской области в целом, он напомнил также, что город является ключевым муниципалитетом региона, на который приходится значительная доля инвестиций и более половины вводимого жилья.

"Сегодня перед главой администрации Тюмени и городской думой стоит задача сохранить преемственность в реализации программ и оперативно реагировать на новые вызовы - добавил Александр Моор. - Важно обеспечить устойчивое развитие города, и здесь есть ряд важных проектов, это и реновация бывшего ДСК-500 и строительство межвузовского кампуса".

Он также отметил, что Тюмень и Тюменский район неразрывно связаны и это будет учитываться в каждом решении, принимаемом городской думой: "Опыт Светланы Владимировны в этом отношении бесценен". Александр Моор пожелал новому депутатскому созыву во главе с избранным председателем успехов в работе.

"Тюмень динамично развивается, люди будут приезжать в этот город, поскольку здесь созданы хорошие условия для жизни и работы, - считает Светлана Иванова. – Соответственно, возникают вопросы, связанные с социальной инфраструктурой, жители новых микрорайонов хотят видеть в шаговой доступности детские сады, школы и парки".

"Я готова приложить все силы, знания и опыт для организации эффективной работы Тюменской городской думы, - заверила председатель. – И уверена, что все вместе мы будем заниматься единым делом во благо наших граждан, находить компромисс и поддерживать друг друга, а также демонстрировать сплоченность".

Глава города Руслан Кухарук отметил, что предварительный план работ на ближайшую пятилетку уже сформирован. "Сегодня Тюмень нуждается в объектах, которые станут точками притяжения и будут отвечать запросам жителей, это парковые пространства, озелененные территории. Также основным направлением станет для нас реновация существующих территорий", - добавил он.

Николай Ступников