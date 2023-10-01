Житель Армизонского района отработает 340 часов за повторную пьяную езду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

340 часов обязательных работ, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 назначили 35-летнему жителю Армизонского района за повторную пьяную езду.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в августе 2023 года подсудимый после распития спиртных напитков поехал на личном мотоцикле ИЖ-ПЛАНЕТА-5 на покос, чтобы помочь своему отцу в заготовке сена. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и не имел права управлять мотоциклом. По дороге в д. Жиряково его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления транспортом.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. У мужчины также конфисковали мотоцикл марки ИЖ-ПЛАНЕТА-5 в счет государства.