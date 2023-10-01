Уведомления о пенсионных накоплениях получили 20 тысяч жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 тысяч жителей Тюменской области получили уведомления о невыплаченных пенсионных накоплениях и возможности получения этих средств. Сообщения о подаче заявления на выплаты приходили в личные кабинеты граждан на Госуслугах, начиная с апреля 2023 года, отметили в пресс-службе отделения СФР по Тюменской области.

Выплата накоплений является заявительной и происходит после того, как человек обратится за средствами. Подать документы можно в клиентской службе отделения СФР по Тюменской области, в МФЦ или на портале Госуслуг. В зависимости от размера средств они выплачиваются сразу всей суммой либо назначаются в виде ежемесячной пенсии.

"Повышение пенсионного возраста не распространилось на выплаты пенсионных накоплений, поэтому получить их можно в прежних возрастных границах. Женщинам средства выплачиваются с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. При наличии права досрочного выхода на пенсию оформить выплату накоплений можно и раньше этого возраста", - пояснили в ведомстве.

Помимо специальных информационных рассылок о накопленных средствах Отделение СФР по Тюменской области каждый год планово уведомляет россиян о состоянии их пенсионного счета. Такие сообщения раз в три года получают мужчины, достигшие 45 лет, и женщины начиная с 40 лет. Следить за формированием будущей пенсии жители региона могут также по информации, которая доступна в личном кабинете на портале Госуслуг и предоставляется в клиентских службах Отделения СФР по Тюменской области и многофункциональных центрах.