Тюменские хоккеисты одержали победу над самарской командой

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" одержал победу над командой "ЦСК ВВС" в рамках выездной серии OLIMPBET чемпионата ВХЛ. Встреча прошла в Самаре 12 октября, сообщает пресс-служба сибирского коллектива.

"Хороший матч получился, боевой. Долго не получалось у нас забить больше голов. Вратарь у соперника молодец, и ребята отдавались полностью, держали нас в напряжении. Третий период больше порадовал, чем первые два в нашем исполнении. Хорошая победа. Идем дальше и готовимся к следующим играм", - сказал главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменёв.