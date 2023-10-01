  • 13 октября 202313.10.2023пятница
  • USD96,9948
    EUR103,0350
  • В Тюмени 6..8 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские хоккеисты одержали победу над самарской командой

Спорт, 12:36 13 октября 2023

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" одержал победу над командой "ЦСК ВВС" в рамках выездной серии OLIMPBET чемпионата ВХЛ. Встреча прошла в Самаре 12 октября, сообщает пресс-служба сибирского коллектива.

"Хороший матч получился, боевой. Долго не получалось у нас забить больше голов. Вратарь у соперника молодец, и ребята отдавались полностью, держали нас в напряжении. Третий период больше порадовал, чем первые два в нашем исполнении. Хорошая победа. Идем дальше и готовимся к следующим играм", - сказал главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменёв.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 13.10.2023Тюменские хоккеисты одержали победу над самарской командой
08:42 13.10.202316 команд ветеранов спорта сыграют в футбол в Тюмени
13:31 12.10.202328 огнеборцев в полной экипировке покоряли высотку в Тюмени на время
11:19 12.10.2023Около 300 человек соберет тюменский полумарафон