Более 20,4 тысяч вакансий предлагают предприятия Тюменской области
Экономика, 17:45 13 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Более 20,4 тыс. вакансий для трудоустройства предлагают предприятия Тюменской области. Особенно остро они нуждаются в представителях рабочих профессий, сообщает региональный департамент труда и занятости.
Численность зарегистрированных безработных составляет 2,2 тыс. человек, а это 0,3 % от экономически активного населения юга области.
С начала 2023 года в службы занятости в поиске работы обратились 21,6 тыс. жителей региона. Трудоустроились 13,2 тыс. из них.