Более 20,4 тысяч вакансий предлагают предприятия Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20,4 тыс. вакансий для трудоустройства предлагают предприятия Тюменской области. Особенно остро они нуждаются в представителях рабочих профессий, сообщает региональный департамент труда и занятости.

Численность зарегистрированных безработных составляет 2,2 тыс. человек, а это 0,3 % от экономически активного населения юга области.

С начала 2023 года в службы занятости в поиске работы обратились 21,6 тыс. жителей региона. Трудоустроились 13,2 тыс. из них.