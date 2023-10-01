Любитель пьяной езды из Тюмени проведет в колонии-поселении 2,5 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любитель пьяной езды из Тюмени проведет в колонии-поселении 2,5 года. За ним числится два эпизода за управлением машиной в нетрезвом состоянии в январе и июле 2022 года. Его тогда лишили прав на три года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Однако уже в декабре он задержан за рублем Lada Granta на дороге в Тюмени. От прохождения медицинского освидетельствования на опьянение нарушитель отказался.

Суд с учетом позиции гособвинителя и имеющейся судимости назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев и на 6 лет лишил его права управления транспортными средствами.