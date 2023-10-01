Заводоуковские аграрии завершили уборочную страду с рекордной урожайностью
Экономика, 17:01 13 октября 2023
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
178 тысяч тонн зерна собрали аграрии Заводоуковского городского округа. Средняя урожайность по округу составила 31,3 центнера с гектара.
"Это лучший результат в области! Наши высококлассные специалисты грамотно применили все имеющиеся агротехнологии, подобрали наиболее удачные сроки посева и сбора для лучшего урожая", - сообщила в своем Telegram-канале глава округа Светлана Касенова.