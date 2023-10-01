15 октября исполнилось 10 лет с момента запуска производства полипропилена в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ровно 10 лет назад СИБУР открыл в Тобольске первое производство полипропилена. В торжественном запуске принял участие президент России Владимир Путин. На тот момент это был самый масштабный инвестиционный проект в отечественной нефтехимии. Об этом напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Со временем завод вырос до крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире. Неслучайно глава государства посетил производство второй раз в 2020 году. Тогда на базе "ЗапСибНефтехима" говорили о будущем нефтехимии. Особое внимание Владимир Путин поручил уделить импортозамещению, - отметил Александр Моор. - Сейчас "ЗапСибНефтехим" производит 60 % всего российского полипропилена и половину полиэтилена. Завод играет большую роль в экономике Тюменской области и всей страны. Важно, что предприятие продолжает развиваться. В августе этого года началось строительство ДГП-2 – проекта, рассчитанного еще на 570 тыс. тонн полипропилена в год".

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

С момента запуска производство полипропилена на "ЗапСибНефтехиме" удвоилось, а к 2027 году утроится и составит более 1,5 млн тонн.