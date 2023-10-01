Дома с зарядными устройствами для электромобилей во дворе сдали в Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Два дома с зарядными устройствами для электромобилей во дворе сдали в жилом комплексе "Никольский" у д. Патрушева Тюменском районе. Кроме того, здесь предусмотрели большие детские площадки. На объекты компании ЭНКО выданы заключения о том, что они соответствуют проектам, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Освоением территории в данном районе занимаются пять крупных строительных компаний. Проекты комплексной застройки учитывают базовые потребности людей: капитальные дороги, необходимая коммерческая инфраструктура. В данных домах застройщик проработал общественные пространства", - рассказал инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Александр Верхотурцев.

В ведомстве отметили, что еще одним решением для комфорта будущих жителей является то, что в каждую квартиру выведен отдельный кран с чистой фильтрованной питьевой водой.