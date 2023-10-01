  • 16 октября 202316.10.2023понедельник
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Дома с зарядными устройствами для электромобилей во дворе сдали в Тюмени

Экономика, 15:23 16 октября 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Два дома с зарядными устройствами для электромобилей во дворе сдали в жилом комплексе "Никольский" у д. Патрушева Тюменском районе. Кроме того, здесь предусмотрели большие детские площадки. На объекты компании ЭНКО выданы заключения о том, что они соответствуют проектам, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Освоением территории в данном районе занимаются пять крупных строительных компаний. Проекты комплексной застройки учитывают базовые потребности людей: капитальные дороги, необходимая коммерческая инфраструктура. В данных домах застройщик проработал общественные пространства", - рассказал инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Александр Верхотурцев.

В ведомстве отметили, что еще одним решением для комфорта будущих жителей является то, что в каждую квартиру выведен отдельный кран с чистой фильтрованной питьевой водой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Главное управление строительства Тюменской области , строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:56 16.10.2023Мерчандайзеры возглавили топ профессий сферы торговли в Тюменской области
15:34 16.10.2023В хозяйстве в Тюменском районе урожай в жару спасали авторскими поливочными агрегатами
15:23 16.10.2023Дома с зарядными устройствами для электромобилей во дворе сдали в Тюмени
14:16 16.10.2023Три бизнес-проекта на 1,2 млрд рублей реализуют инвесторы в Тюменской области