  • 16 октября 202316.10.2023понедельник
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В хозяйстве в Тюменском районе урожай в жару спасали авторскими поливочными агрегатами

Экономика, 15:34 16 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Авторскими поливочными агрегатами спасали урожай засушливым летом в хозяйстве Антона Орляковского из Тюменского района. Работники фермы создали конструкции, которые питали влагой овощи. Благодаря смекалке, осенью с полей сняли хороший урожай.

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, на протяжении нескольких лет фермер не снижает объемы внесения удобрений, 87 % из которых – сложные.

Заниматься овощеводством Антон Орляковский начал еще в студенческие годы в хозяйстве своего отца. С тех пор он уже более 20 лет трудится в отрасли сельского хозяйства. Вначале у него было личное подсобное хозяйство, позже он оформил предпринимательство. На сегодняшний день в хозяйстве засевают овощами 38 га полей.

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Картофель, свеклу и другие культуры предприниматель поставляет в социальные учреждения Тюменского района. Здесь высоко ценят качество и вкус выращенных им овощей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК , овощи , поливка , фермеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:56 16.10.2023Мерчандайзеры возглавили топ профессий сферы торговли в Тюменской области
15:34 16.10.2023В хозяйстве в Тюменском районе урожай в жару спасали авторскими поливочными агрегатами
15:23 16.10.2023Дома с зарядными устройствами для электромобилей во дворе сдали в Тюмени
14:16 16.10.2023Три бизнес-проекта на 1,2 млрд рублей реализуют инвесторы в Тюменской области