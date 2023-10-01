В хозяйстве в Тюменском районе урожай в жару спасали авторскими поливочными агрегатами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Авторскими поливочными агрегатами спасали урожай засушливым летом в хозяйстве Антона Орляковского из Тюменского района. Работники фермы создали конструкции, которые питали влагой овощи. Благодаря смекалке, осенью с полей сняли хороший урожай.

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, на протяжении нескольких лет фермер не снижает объемы внесения удобрений, 87 % из которых – сложные.

Заниматься овощеводством Антон Орляковский начал еще в студенческие годы в хозяйстве своего отца. С тех пор он уже более 20 лет трудится в отрасли сельского хозяйства. Вначале у него было личное подсобное хозяйство, позже он оформил предпринимательство. На сегодняшний день в хозяйстве засевают овощами 38 га полей.

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Картофель, свеклу и другие культуры предприниматель поставляет в социальные учреждения Тюменского района. Здесь высоко ценят качество и вкус выращенных им овощей.