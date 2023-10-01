В Тюмени пройдут два турнира по эстетической гимнастике

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство области по эстетической гимнастике пройдут в Тюмени на базе спортивного комплекса "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 21 октября, начало в 9 часов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участие в соревнованиях примут около 150 спортсменок из Тюмени и Тобольска. Состязания пройдут в пяти возрастных категориях: 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 и старше 16 лет.

Спортсменкам предстоит дважды выступить с заранее подготовленными постановками – в предварительном и финальном этапе. По сумме баллов за оба выступления и определят победителей и призеров.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Тюменской области, которая представит наш регион на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по эстетической гимнастике. Они пройдут в марте в Екатеринбурге. Но до этого, в феврале, сборная гимнасток еще выступит на Кубке России и Всероссийских соревнованиях "Надежды России" в Казани.

Также параллельно с областными соревнованиями в Тюмени пройдет открытый турнир двух федераций, в рамках которого местные гимнастки и гости из Свердловской и Челябинской областей, а также Перми и Уфы посоревнуются в художественной и эстетической гимнастике.

"В рамках данных соревнований будут работать две бригады судей – по художественной и по эстетической гимнастике. Каждая оценит свое направление. Таким образом наши спортсменки смогут показать свои силы сразу в двух соревнованиях и помериться мастерством не только с гимнастками Тюменской области, но и представительницами других регионов", - отметила президент федерации эстетической гимнастики Тюменской области Евгения Кудашова.