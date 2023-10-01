86 вакансий в сфере промышленности предложат на ярмарке в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарка вакансий рабочих мест в организациях промышленного комплекса пройдет по адресу ул. Водопроводная, 36/3 в Тюмени 26 октября. Время проведения: с 12 до 13 часов.

Соискателей будут ждать представители шести тюменских и одного екатеринбуржского заводов. Это ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Тюмень Прибор", АО "Тюменский электромеханический завод", АО "ГМС Нефтемаш", ООО "Сибжилстрой", АО "Завод Тюменьремдормаш" и ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург".

Всего работодатели предложат 86 вакансий, сообщает кадровый центр "Работа России" Тюменской области.