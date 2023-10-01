В Тюменской области продолжается сбор моркови и капусты

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Земледельцы Тюменской области собрали урожай свеклы до заморозков. Заложено на хранение более 8 тыс. 800 тонн корнеплода. Сбор моркови и капусты поздних сортов продолжается, сообщает региональный департамент АПК.

"Похолодание не оказывает негативного влияния на культуры. Например, взрослые растения моркови безболезненно переносят температуру минус 6-8 градусов. Более того, с понижением температуры воздуха обменные процессы в моркови замедляются, они охлаждаются и прекрасно подготовлены к хранению. Сегодня в области собрано 89 процентов моркови. Валовой сбор уже более 12 тысяч 500 тонн", - рассказали специалисты ведомства.

Поздние сорта капусты также стойко переносят кратковременные понижения температуры. Чем дольше стоят кочаны в холоде, тем слаще они становятся, уверяют эксперты. На сегодня убрано 89 % капусты. Валовой сбор — 18 тыс. 500 тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры в регионе убраны на 99,5 %. Осталось менее 4 тыс. гектаров. Аграрии уже собрали почти 1 миллион 680 тысяч тонн зерна, что почти на 300 тысяч тонн больше, чем среднегодовые показатели в области.