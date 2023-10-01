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В Тюменской области предлагают 22,7 тысячи вакансий для трудоустройства

Экономика, 18:26 27 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22,7 тыс. вакансий для трудоустройства предлагают предприятия для трудоустройства в Тюменской области. Наибольшая доля – 3,3 тыс. предложений - приходится на рабочие профессии. Еще 8,2 тыс. – в различных отраслях экономики, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Численность зарегистрированных безработных составляет 2,3 тыс. человек, что составляет 0,31 % от общего количества экономически активного населения Тюменской области.

С начала года в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 22,4 тыс. жителей региона. Трудоустроились 13,6 тыс. обратившихся.

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# занятость , трудоустройство

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