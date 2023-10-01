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Иностранца задержали в Тюменской области за покупки по чужой карте

Происшествия, 17:09 28 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 23 тыс. рублей похитил с чужой банковской карты житель одной из стран ближнего зарубежья в Тюмени. Злоумышленник нашел карту, возвращаясь с рыбалки на улице пос. Богандинский и отправился за покупками, сообщает УМВД по Тюменской области.

Владелец карты, житель Тюмени, обратился в полицию, когда стал получать извещения об оплате покупок. Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его. Деньги злоумышленник потратил на алкоголь, продукты и одежду.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – шесть лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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# кража , уголовное дело

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