В Голышмановском округе ввели в эксплуатацию 26 домов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 домов общей площадью 5 тыс. 634 кв. м ввели в эксплуатацию в Голышмановском городском округе за 10 месяцев 2023 г. В их числе два многоквартирных дома, остальное - ИЖС.

Как рассказали в администрации округа, объемы индивидуального жилищного строительства возрастают. Всплеск ввода ИЖС нынешнего года связан, помимо прочего, с объявленной социальной газификацией. Программой можно воспользоваться, только если дом официально зарегистрирован.

Владельцы регистрировали ранее построенные дома. За прошедшее время многие из них уже оформили документы.

Собственники домовладений могут подать заявку на догазификацию на портале Единого оператора газификации или в личном кабинете, через Госуслуги, в МФЦ.

Поддержку на газификацию жилых домов, квартир в размере до 130 тыс. рублей могут получить граждане 48 льготных категорий. В том числе многодетные семьи, инвалиды, участники СВО и члены их семей, ветераны труда, одиноко проживающие пенсионеры, ветераны боевых действий, члены малоимущей семьи и другие категории граждан.