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15 школ Тюменской области получили сертификаты на инвентарь для флорбола

Спорт, 16:38 02 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь школ Тюмени и семь школ муниципальных образований Тюменской области получили сертификаты на инвентарь для занятий флорболом. Вручение состоялось в рамках открытия регионального межведомственного проекта "Флорбол в школу" в спортивном зале школы № 56 в Тюмени, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике города.

Флорбол – одна из разновидностей хоккея, в рамках которого соревнования ведутся не на льду, а на паркете, вместо коньков на спортсменах кроссовки, а мяч заменяет шайбу. Занятие по флорболу для учеников 3-х классов провела учитель физической культуры Валентина Радченко. Ребята выполнили комплексы упражнений с использованием специального инвентаря, познакомились с правилами игры, попробовали на практике приемы.

Стоит отметить, что это уже 20-й вид спорта, с которым смогут познакомиться школьники областной столицы.

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