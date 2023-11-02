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Девять команд примут участие в Лиге по волейболу в Казанском районе

Спорт, 15:21 02 ноября 2023

Спортивная школа Казанского района имени Героя России Раизова | Фото: Спортивная школа Казанского района имени Героя России Раизова

Третий сезон Школьной лиги по волейболу среди юношеских команд стартует в Казанском районе Тюменской области 2 ноября. Первая игра пройдет в спортивной школе Казанского района им. Героя России Раизова. На площадке встретятся семь команд из школ района, сборная Ишимского многопрофильного техникума с. Казанское и дружина Гагаринской школы Ишимского района, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Волейбол - один из ведущих видов спорта в нашем районе. Количество волейболистов с каждым годом растет, и вместе с этим уровень мастерства наших спортсменов все выше. Школьникам с получением соревновательного опыта хорошо помогает лига. Также планируем со следующего года запустить подобный турнир среди девушек", - сказал директор спортивной школы Казанского района Александр Коротченко.

Соревнования продлятся до марта 2024 года. В течение этого времени команды будут играть по круговой системе. Победа в турнире даст коллективу не только гордое звание лидера, а также новую волейбольную форму.

Добавим, что в Казанском районе состоится футбольная лига. Также в 2023 году впервые юные спортсмены продемонстрируют свои навыки в рамках Школьной лиги по настольному теннису.

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