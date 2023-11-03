Тюменец занял второе место на Кубке России по греко-римской борьбе

| Фото: Федерация спортивной борьбы Республики Башкирия | Фото: Федерация спортивной борьбы Республики Башкирия

Тюменец Сергей Кутузов завоевал второе место на Кубке России по греко-римской борьбе, который прошел в Уфе,

В своей весовой категории - 77 кг - в полуфинале спортсмен одолел москвича со счетом 9:0. А в финале тюменца обошел представитель Новосибирской области.

"Конечно, хотелось другого результата. Ведь план всегда один – выиграть золото, но, к сожалению, не получилось. В ближайшее время будет необходимо исправить свои ошибки и подготовиться к международному турниру, чтобы поехать туда в наилучшей своей форме и доказать, что я заслуживаю большего, - сказал Сергей Кутузов.

| Фото: Федерация спортивной борьбы Республики Башкирия | Фото: Федерация спортивной борьбы Республики Башкирия

Уже с 9 по 11 ноября в столице Республики Беларусь тюменец покажет свои силы на международном турнире памяти Олимпийского чемпиона Олега Караваева.