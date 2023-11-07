Чуть больше половины тюменских семей в 2023 году могут арендовать жилье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доля тюменских семей, которые в 2023 году могут арендовать жилье, составляет 58,5%. Доход семьи из четырех человек, необходимый для оплаты аренды жилья и повседневных расходов должен составлять – 92,1 тыс. рублей. В рейтинге регионов по доступности аренды жилья, составленном экспертами РИА Новости, Тюменская область занимает 15 место.

Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Кемеровская область c долей 70,2%. Для аренды квартиры и базовых расходов в этом регионе, по оценкам экспертов, необходимо около 75 тыс. рублей в месяц на семью из четырех человек. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Республика Татарстан с долями в 68,3% и 65,8% соответственно.

Также в число регионов-лидеров с долей семей, превышающей 60%, входят Ленинградская (63,3%), Иркутская (62,6%), Белгородская (62,2%), Нижегородская (61,7%), Сахалинская (61,3%), Новосибирская (61,0%), Липецкая (60,6%), Архангельская области (60,3%) и Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 60,1%.

Среди регионов с низкой доступностью аренды жилья преобладают северокавказские республики (Кабардино-Балкарская, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Чеченская и Северная Осетия — Алания), а также Крым. Эксперты отмечают, что низкая доступность аренды в этих регионах, объясняется традиционно высокой безработицей и занятостью на низкооплачиваемых работах. Это в конечном итоге предопределяет невысокий уровень среднесемейных доходов. Кроме того, в таких регионах неплохой уровень демографии, и, таким образом, рост населения формирует значительный спрос на дополнительные квадратные метры, что определяет рост ставок аренды. В Республике Крым дефицит арендного жилья в значительной степени связан с влиянием туристического сектора.

Аренда жилья, по оценке экспертов РИА Новости, по-прежнему - важная часть рынка недвижимости и реальная альтернатива ипотеке, особенно в свете роста цен на квартиры и резкого роста ставок.