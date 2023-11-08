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В Тюменской области разработают новую долгосрочную инвестиционную стратегию

Губернатор, 18:25 08 ноября 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Новую долгосрочную инвестиционную стратегию разработают в Тюменской области. Она должна охватить период ближайших пяти - десяти лет. О необходимости такого документа заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ТГ-канале.

"Поручил коллегам приступить к разработке стратегического документа. Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием", - уточнил глава региона.

Кроме того, план перспективного развития должен быть создан и для Тюменской городской агломерации. Это повысит конкурентоспособность в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику, подчеркнул Александр Моор.

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Он отметил, что необходимость долгосрочного планирования была обсуждена в ходе Губернаторских чтений, в которых участвовал директор Национального института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

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# Александр Моор , инвестиции , стратегия

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