Тюмень может занять ведущее место в новом межрегиональном и международном сотрудничестве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В формируемой системе нового межрегионального и международного сотрудничества Тюмень может занять ведущее место по ряду направлений. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев по итогам Губернаторских чтений 8 ноября.

Он выделил четыре определяющих фактора из состоявшихся обсуждений на тему "Россия в формирующемся мироустройстве: новая система координат" с участием приглашенного эксперта - члена-корреспондента РАН Федора Войтоловского.

"Разворот экономических интересов в Азиатский регион безальтернативен, при этом нельзя отказываться от сотрудничества с теми, кто готов с нами работать. Чтобы быть конкурентоспособными нужно смотреть на перспективу, поэтому возникает большая потребность в долгосрочном планировании развития региона", - отметил Андрей Пантелеев в своем ТГ-канале.

В регионе действует стратегия инвестиционного развития до 2024 года, пояснил он. И выразил полную поддержку идее губернатора Тюменской области Александра Моора – создать новый долгосрочный документ. В том числе и по развитию Тюменской городской агломерации.

"Опыт реализации подобной концепции у нас есть, - это мастер-план развития Тобольска и Тобольского района. При любом планировании важно учитывать не только жилую и социальную инфраструктуру. Необходимо заранее продумывать, где люди будут работать", - обратил внимание замглавы региона.

В этой связи в новой стратегии должны найти отражение промышленные зоны с различным наполнением, а также интересы крупного, малого и среднего бизнеса.