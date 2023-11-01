Более 14 тысяч человек трудоустроились в Тюменской области с начала 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14,1 тысяч человек трудоустроились в Тюменской области с начала 2023 года. По данным на 9 ноября в органы службы занятости населения региона обратились 23 тыс. человек.

Как отметили в областном департаменте труда и занятости населения, численность зарегистрированных безработных в регионе составляет 2,2 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,30 %.

Работодатели Тюменской области предлагают 22,8 тыс. вакансий. По-прежнему востребованы рабочие профессии. 3,2 тыс. вакансий заявлено в строительной отрасли, еще 8,3 тыс. суммарно заявлено в отраслях образования, обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства и других.