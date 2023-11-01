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Глава Уватского района Вячеслав Елизаров: на форуме БРИКС+ есть возможность заключить соглашения с лидирующими компаниями

Экономика, 19:40 10 ноября 2023

Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Глава Уватского района Вячеслав Елизаров работает на V Международном муниципальном форуме БРИКС+ в Санкт-Петербурге.

"Потрясен масштабом мероприятия и здания конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", который вмещает 30 тысяч человек, а общая площадь составляет почти 190 тысяч квадратных метров. Если честно, сбился со счета сколько площадок мы посетили за 2 дня. В каждом помещении проходят конференции, семинары, дискуссии. Деловая программа максимально насыщенная и плотная", - поделился руководитель муниципалитета в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 10 ноября на выставке ознакомился с инвестпроектами, инновационными решениями, продукцией, услугами и программным обеспечением в транспортной, логистической, медицинской, агропромышленной, финансовой и других сферах.

"В выставочной экспозиции участвуют лидирующие компании, есть возможность заключить соглашения с представителями здесь на местах, - сообщил Вячеслав Елизаров. - Выделил для себя актуальные инструменты, практики коллег, которые можно реализовать на нашей территории".

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Напомним, на форуме делегации из 63 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ.

В деловой программе более 120 мероприятий.

Основные темы для обсуждения – развитие IT-сферы, сельское хозяйство, утилизация отходов, энергообеспечение объектов муниципальной инфраструктуры, инвестиции, образование, спорт, культура, туризм и здравоохранение.

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# Вячеслав Елизаров , Уватский район

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