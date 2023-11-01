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Тюменские ученые выявили причины сокращения популяции ценных видов рыб на Ямале

Экономика, 10:45 13 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проблемы сохранения популяции ценных видов рыб изучают ученные из Тюмени на Ямале. Исследование проводится на трех озерах и реке в Пуровском районе. Первые выводы по итогам трех этапов позволили выявить основные причины уменьшения популяции.

"Пробы зоопланктона и зообентоса показывают, что уровень развития кормовой базы низкий. Это может быть одной из причин сокращения запасов промысловых рыб. Кроме того, на экосистему влияет изменение климата. Сиговые виды рыб холодолюбивые, а температурный фон сейчас теплее, чем 50 лет назад", - пояснила доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры, кандидат биологических наук ГАУ Северного Зауралья Наталья Смолина.

Дальнейший анализ данных позволит составить полную картину о состоянии водных объектов Пуровского района. Уже к 15 декабря ученые представят итоговый отчет с рекомендациями по развитию промыслового рыболовства на полуострове, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Исследование проводится по заказу центра изучения Арктики при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

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# ГАУ Северного Зауралья , рыбоводство

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