Тюменские ученые выявили причины сокращения популяции ценных видов рыб на Ямале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проблемы сохранения популяции ценных видов рыб изучают ученные из Тюмени на Ямале. Исследование проводится на трех озерах и реке в Пуровском районе. Первые выводы по итогам трех этапов позволили выявить основные причины уменьшения популяции.

"Пробы зоопланктона и зообентоса показывают, что уровень развития кормовой базы низкий. Это может быть одной из причин сокращения запасов промысловых рыб. Кроме того, на экосистему влияет изменение климата. Сиговые виды рыб холодолюбивые, а температурный фон сейчас теплее, чем 50 лет назад", - пояснила доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры, кандидат биологических наук ГАУ Северного Зауралья Наталья Смолина.

Дальнейший анализ данных позволит составить полную картину о состоянии водных объектов Пуровского района. Уже к 15 декабря ученые представят итоговый отчет с рекомендациями по развитию промыслового рыболовства на полуострове, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Исследование проводится по заказу центра изучения Арктики при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.